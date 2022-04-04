English Львів Головна
ua
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна Спорт Я за те, щоб цих свиней різати по всіх куточках світу, - ексголкіпер "Шахтаря" закликав знищувати російських воєнних злочинців

Я за те, щоб цих свиней різати по всіх куточках світу, - ексголкіпер "Шахтаря" закликав знищувати російських воєнних злочинців

4 квітня, 2022 понедiлок
13:47
Спорт Рустам Худжамов

Колишній футболіст "Шахтаря" Рустам Худжамов закликав знищувати російських військових, які скоїли злочини проти людяності в Україні

Про це Худжамов написав у Instagram.

Він закликав створити в Україні організацію на зразок ізраїльського Моссаду та висловив готовність вступити до її лав. 

"Геноцид українців. Це саме те, що відбувається по всій країні, це те що творила біомаса, яка чомусь називає себе людьми. Особисто я за те, щоб у нас в країні після війни була б створена організація на прикладі Моссаду. Щоб цих свиней різати по всіх куточках світу, включно з їх ви###камии та жінками, які радіють награбованому. Різати без жалю, як худобу, на очах у їхніх дітей. Якщо така служба буде створена, то я хочу бути в ній", – написав Худжамов

39-річний Рустам Худжамов зараз тренує воротарів у житомирському клубі першої ліги "Полісся". Він є вихованцем "Динамо", а у 2008 - 2012 та 2014 - 2015 роках грав у "Шахтарі". 
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Шахтар
злочини проти людяності
війна з Росією
Моссад
Рустам Худжамов
воєнні злочини Росії
Читайте також:
3 квітня, 2022 неділя
У Херсоні та Харкові лунають вибухи
4 квітня, 2022 понедiлок
Голова британської розвідки заявив, що масові страти військовими входили в плани Путіна по вторгненню в Україну
3 квітня, 2022 неділя
Путін готовий використати ядерну зброю у війні проти Заходу, - Піонтковський
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.68
  • EUR
    Купівля 32.27
    Продаж 32.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
4 квітня
13:50
Оновлено
Віктор Орбан
Прем'єр Угорщини Орбан, який назвав опонентами Зеленського і "бюрократів Брюсселя", вчетверте переміг на виборах
13:44
Кав'ярня Bewley's у Дубліні пропонує роботу та допомогу українським біженцям
13:41
Українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до звірств у Бучі
13:28
Грузія кордон
РФ намагається налагодити канал контрабанди підсанкційних товарів через Грузію, - українська розвідка
13:26
Володимир Зеленський та Ангела Меркель
Меркель відреагувала на критику Зеленського після звірств росіян у Бучі
13:07
ЄБРР
ЄБРР заблокував свої кошти для Росії та Білорусі
12:48
лікарня обстріл
"Коли вам кажуть про денацифікацію - згадуйте це відео": мер Миколаєва показав пошкоджене обстрілом відділення лікарні
12:47
Facebook Instagram соцмережі
Facebook та Instagram почали блокувати хештеги #Bucha і #BuchaMassacre
12:46
Будинок придбали для українців
Британець придбав будинок за £100 тис. для української сім'ї біженців
12:30
Бундесліга, підтримка України у Дортмунді
У РФ перервали трансляцію матчу чемпіонату Німеччини з футболу через борди на підтримку України
12:29
Матеуш Моравецький
Німеччина є головною перешкодою для посилення санкцій проти РФ, Угорщина їх не блокує - премʼєр Польщі Моравецький
12:29
евакуаційний потяг
Кількість електричок з Лозової для вивозу мешканців в безпечніші райони можуть за потреби збільшити, - мер
11:56
біженці Греція
Близько 17 тис. українських біженців прибули до Греції, - міністерство цивільного захисту країни
11:53
фура кордон
Польща, Латвія, Литва та Естонія за дві-три доби почнуть повну транспортну блокаду РФ та Білорусі, - Мінінфраструктури
11:47
Ексклюзив
Харків обстріл
Район Салтівка в Харкові мало чим відрізняється від Алеппо чи Грозного- це маленький Маріуполь в межах міста,- Дебелий
11:35
відмовилися підтримувати Україну
Гравці сербської "Црвени Звєзди" відмовилися підтримувати Україну перед баскетбольним матчем Євроліги
11:29
Андрій Холодов
Нардеп від "Слуги Народу" Холодов виїхав за кордон, у партії підтвердили, - УП
11:29
обстріляли храм
Росіяни обстріляли храм на Луганщині та поранили двох священників
11:22
Ексклюзив
Україна та Туреччина
Сьогодні турки пишаються тим, що знають українців, — українська біженка в Туреччині
11:19
евакуація
Врятуємо всіх, хто прийшов: на Луганщині продовжується евакуація з Рубіжного та Гірського, - голова ОДА
11:18
Ексклюзив
Масові вбивства українців - це ідеологія та менталітет не тільки російських солдатів, а й всього населення Росії, -Чубаров
10:54
Газ
ЄС може запровадити ембарго на російські газ та нафту вже 6 квітня, - Financial Times
10:40
збили ворожий літак
РФ з 24 лютого втратила близько 18 300 військових, 647 танків, 330 систем артилерії, 147 літаків, 7 суден і 54 засоби ППО, - Генштаб ЗСУ
10:38
біженці
Словенія надала тимчасовий захист близько 1% з 8 тис. українських біженців, які подали заяви, - медіамережа Euractiv
10:28
обстріл Харків
У Харкові внаслідок російського обстрілу загинули чотири людини, серед 30 поранених - троє дітей
09:54
Брав $3 тис. за послугу: на Вінниччині затримали молодика, який допомагав нелегально перетнути кордон призовникам
09:52
Ексклюзив
мародер
У будь-якій армії цивілізованого світу є смертна кара за мародерство, – військовий експерт про дії окупантів в Україні
09:44
діти війна
В Україні від початку повномасштабного вторгнення від рук окупантів загинула 161 дитина
09:42
Ірина Верещук
Верещук: на 4 квітня заплановані гумкоридори із Маріуполя та міст і селищ Луганщини
09:40
Артобстріл
Російські загарбники здійснили артобстріли на Дніпропетровщині: під вогонь потрапили Нововоронцовка та Марʼянське
09:33
Ексклюзив
Німеччина
Німці солідарні з Україною. Суспільство Німеччини посилює тиск на власний уряд для надання Україні більшої допомоги, - Авдєєва
09:29
Ексклюзив
Угорщина
Угорщина - ганьба Європейського Союзу. Варто призупинити її членство у ЄС і НАТО, - політолог про позицію угорської влади щодо України
09:15
Війська РФ накопичують особовий склад, техніку та готуються до прориву області, - голова Луганської ОВА
09:01
Хорватія надала притулок для 11 тисяч українських біженців
09:01
Ексклюзив
Оксана Корчинська
На Луганщині гостро потребують лікарів-добровольців для цивільних лікарень, ситуація критична, – волонтерка Корчинська
08:21
Миколаїв
Росія завдала кілька ракетних ударів по Миколаєву
08:18
У Києві повністю відновлюють сполучення Північним та Південним мостами, метро курсуватиме до 19:00
07:51
Офіційний курс: долар утримує позиції на позначці 29 грн, євро впав в ціні
07:39
Живі були поруч з мертвими: голова Чернігівської ОВА показав знімки підвалу Ягідного, де окупанти тримали у заручниках понад 150 місцевих жителів
07:21
санкції
Західні компанії повинні робити більше, щоб зупинити Росію
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV