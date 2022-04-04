Я за те, щоб цих свиней різати по всіх куточках світу, - ексголкіпер "Шахтаря" закликав знищувати російських воєнних злочинців

Про це Худжамов написав у Instagram.

Він закликав створити в Україні організацію на зразок ізраїльського Моссаду та висловив готовність вступити до її лав.

"Геноцид українців. Це саме те, що відбувається по всій країні, це те що творила біомаса, яка чомусь називає себе людьми. Особисто я за те, щоб у нас в країні після війни була б створена організація на прикладі Моссаду. Щоб цих свиней різати по всіх куточках світу, включно з їх ви###камии та жінками, які радіють награбованому. Різати без жалю, як худобу, на очах у їхніх дітей. Якщо така служба буде створена, то я хочу бути в ній", – написав Худжамов

39-річний Рустам Худжамов зараз тренує воротарів у житомирському клубі першої ліги "Полісся". Він є вихованцем "Динамо", а у 2008 - 2012 та 2014 - 2015 роках грав у "Шахтарі".



Нагадаємо, 19 березня Луїш Каштру розкритикував світових лідерів за бездіяльність в умовах російської агресії проти України. 4 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список імен військовослужбовців 64 ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в Бучі.

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