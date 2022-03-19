Світовим лідерам має бути соромно за те, що відбувається в Україні, - екстренер "Шахтаря" Каштру
Колишній головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру розкритикував світових лідерів за бездіяльність в умовах російської агресії проти України
Про це повідомляє MaisFutebol.
За словами португальського тренера, він шокований тим, що світ не здатен зупинити війну, яку Росія розв'язала в Україні.
"Світовим лідерам має бути соромно за те, що відбувається в Україні. Вони не мають говорити про економіку чи інше. Ніщо не може бути вищим за мир. Я шокований тим, що відбувається, але ще більше здивований, що ми не можемо зупинити це безумство. Ми продовжуємо казати, що робимо все можливе, але це не так. Цього тижня я бачив найвищих чиновників із Польщі, Чехії та Словенії у Києві. Нехай інші встають із насиджених місць. Досить! Вони існують у цьому світі не тільки для того, щоб вирішувати повсякденні проблеми", - обурився Каштру.
Він додав, що не усвідомлює, як таке може відбуватися у Києві.
"Те, що показують на ТБ, що я бачу в повідомленнях від друзів про те, що відбувається в Києві, змушує замислитися. Як таке може статися з країною, яка так любить свободу, і в місті з чотиримільйонним населенням, настільки відкритому для світу? Я думаю про це, тим більше що нові дані з'являються кожну секунду. Я думаю про цю безглузду війну, яку можна пояснити тільки відчайдушним прагненням до влади, незважаючи на людські життя", - сказав Каштру, який тренував "Шахтар" з 2019 до 2021 року.
- Нагадаємо, 18 березня головний тренер "Шахтаря" італієць Роберто Де Дзербі назвав росіян злодіями, які вторглися до України.
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