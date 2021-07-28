Дуже складно дихати, - Світоліна поскаржилась на погоду в Токіо

Про це повідомляє btu.org.ua.



Світоліна також прокоментувала вихід в півфінал Олімпіади.



"Після перемоги відчуваю дивовижні емоції. Рада, що змогла впоратися сьогодні, адже вчора був дуже складний матч, довелося витратити багато енергії протягом останніх трьох матчів. Щаслива, що змогла відновити сили. Незважаючи на деякі свої помилки, я все ж досить впевнено грала сьогодні. Це принесло результат", - сказала Еліна Світоліна.



Українка також поскаржилась на погоду в Токіо.



"Умови сьогодні були дійсно важкими. Не стільки жарко, скільки душно, дуже складно дихати. Була дуже висока вологість, тому здавалося, що взагалі неможливо було дихати. Навіть в 9 ранку на розминці вранці теж було неприємно. Ти стоїш 2 хвилини на корті і ти вже повністю мокрий. Потрібно з цим справлятися і намагатися якось полегшувати собі життя. Стараюсь багато пити, робити відновлювальні процедури, завжди бути готовою до цих умов", - зізналась Світоліна.

Еліна Світоліна вийшла у півфінал Олімпіади-2020 у Токіо. Матч між шостою ракеткою світу Світоліною та Маркетою Вондроушовою, яка йде у світовому рейтингу 42-ю, відбудеться 29 липня. За особистими зустрічами попереду українка - 3:1.

За п'ять змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.

Нагадаємо, 28 липня Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Олімпійський ігор у Токіо.

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