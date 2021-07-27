Два арештовані в "Борисполі" літаки Boeing продадуть на аукціонах

Про це пише пресслужба Мін'юсту у Facebook.



"До вашої уваги два поновлених на продаж арештовані пасажирські літаки Boeing", - йдеться у повідомленні.



Один з літаків - Boeing 737-500, виробник Boeing Company, Seatlly (USA), 1990 року випуску. Максимальна кількість пасажирів - 114 осіб. Максимальна злітна вага - 60 555 кг. Стартова ціна - 26 785 000 грн.



Другий літак - DC-9-83 (MD-83), виробник Mcdonnell Douglas-Boeing (USA), 1991 року випуску. Максимальна кількість пасажирів —-170 осіб. Злітна вага - 72 575 кг. Стартова ціна - 13 818 000 грн.



Наразі літаки розташовані в аеропорту "Бориспіль".



Як зазначається на сайті ДП "СЕТАМ", заявки на участь в торгах по першому літаку подали 10 учасників.



Придбати їх можна 5 серпня за посиланнями: https://cutt.ly/bnlZ6Mb та https://cutt.ly/BnlXq4J.



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