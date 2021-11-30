"Два фронти президента Зеленського": Володимир Огризко у стрімі з Сергієм Руденком

"Два фронта президента Зеленського: Росія та внутрішня опозиція" - на цю тему говоритиме ведучий Сергій Руденко із політиком, дипломатом, міністром закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимиром Огризком.



Дивіться на наших платформах у Facebook та YouTube з 11:00.



Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.



Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - вмикайте телеканал "Еспресо" завтра, 30 листопада, о 09:00 - розмова буде в рамках програми "Вердикт".

