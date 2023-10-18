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Два міністерства підтримали законопроєкт про реєстровані партнерства

18 жовтня, 2023 середа
21:38
Суспільство Верховна Рада

Міністерство оборони та Міністерство юстиції виступають за ухвалення законопроєкту "Про інститут реєстрованих партнерств"

Про це повідомила народна депутатка, авторка законопроєкту Інна Совсун у Telegram.

"Міноборони змінило позицію й підтримало законопроєкт про реєстровані партнерства.  Але це ще не все. Міністерство юстиції, яке мало розробити альтернативний законопроєкт про партнерства, також змінило позицію. Тепер воно готове підтримати мій законопроєкт №9103 і готує до нього правки до другого читання", - написала вона.

Совсун додала, що тепер ініціатива цілковито за парламентом, який має підтримати законопроєкт у першому читанні та дати можливість Мін'юсту - внести свої правки в другому. 

"Адже досі негативні висновки цих міністерств блокували подальше просування законопроєкту в парламенті.  Як сказав Мін'юст, якщо ухвалити законопроєкт №9103, Україна виконає свої зобов'язання по статті 8 Конвенції про права людини. І зникнуть підстави подавати позови до Європейського суду з прав людини проти України через дискримінацію", -  додала нардепка.

Вона наголосила, що Міністерство юстиції оцінює законопроєкт як перший прогресивний крок до конструктивного діалогу з суспільством.

"Мета якого - створити правовий механізм захисту прав людини та її основоположних свобод", - підсумувала Совсун. 

Україна
Міністерство оборони
одностатеві шлюби
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