Два міністерства підтримали законопроєкт про реєстровані партнерства

Про це повідомила народна депутатка, авторка законопроєкту Інна Совсун у Telegram.

"Міноборони змінило позицію й підтримало законопроєкт про реєстровані партнерства. Але це ще не все. Міністерство юстиції, яке мало розробити альтернативний законопроєкт про партнерства, також змінило позицію. Тепер воно готове підтримати мій законопроєкт №9103 і готує до нього правки до другого читання", - написала вона.

Совсун додала, що тепер ініціатива цілковито за парламентом, який має підтримати законопроєкт у першому читанні та дати можливість Мін'юсту - внести свої правки в другому.

"Адже досі негативні висновки цих міністерств блокували подальше просування законопроєкту в парламенті. Як сказав Мін'юст, якщо ухвалити законопроєкт №9103, Україна виконає свої зобов'язання по статті 8 Конвенції про права людини. І зникнуть підстави подавати позови до Європейського суду з прав людини проти України через дискримінацію", - додала нардепка.

Вона наголосила, що Міністерство юстиції оцінює законопроєкт як перший прогресивний крок до конструктивного діалогу з суспільством.

"Мета якого - створити правовий механізм захисту прав людини та її основоположних свобод", - підсумувала Совсун.