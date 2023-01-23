Дві українські пам'ятні монети стали найкращими у міжнародному конкурсі

Про це повідомляє Нацбанк України.

Міжнародні експерти визначали переможців серед майже 2 300 монет із 40 країн світу, випущених у 2021 році. До списку 100 найкращих монет потрапили 7 українських пам’ятних монет.

Найхудожнішою у світі визнали монету номіналом 5 гривень "До 30-річчя незалежності України". Вона присвячена ухваленню Верховною Радою 24 серпня 1991 року Акту проголошення Незалежності України. Автором ескізу цієї монети став відомий український художник Олег Шупляк, скульптор монети – Володимир Атаманчук, програмне моделювання здійснив Юрій Лук’янов.

У номінації "Найкраща монета про сучасну подію" перемогла срібна монета номіналом 10 гривень "25 років Конституції України".

Автором ескізу цієї монети є київський художник Владислав Яровий, програмне моделювання здійснив Юрій Лук’янов.

"Українські монети розповідають світу про нашу вільну незалежну державу, право на існування та територіальну цілісність якої нині ми відстоюємо на полі бою. Ми вдячні міжнародним експертам за увагу до України та високу оцінку наших пам’ятних монет, це є дуже цінним для нас. Пишаємося цією перемогою та дякуємо художникам, які допомагають нам створювати монетні витвори мистецтва – з виразним, самобутнім дизайном та унікальною національною тематикою", – сказав заступник голови Національного банку України Олексій Шабан.

Це не перший раз, коли українські пам'ятні монети здобувають перемогу в цьому конкурсі - в номінації "Найбільш надихаюча монета" у 2021 році перемогу здобула пам’ятна монета з нейзильберу "Передова"; у 2001 році – срібна пам’ятна монета "Різдво Христове".

Зазначається, що міжнародний конкурс "Монета року" щорічно проводить нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цього року конкурс відбувся в 40-й раз.

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