Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в телеграмі.

"По мирних містах і селах завдано 83 удари: сім авіаційних, п'ять атак БПЛА, дві РСЗВ та 69 артилерійських. Наразі зафіксовано 26 нових руйнувань", - наголосив він.

Упродовж доби окупанти обстрілювали Оріхів, убивши двох чоловіків 1976 та 1979 р.н. Також під ворожим вогнем опинилися Преображенка та Новоданилівка.

У Гуляйпільському районі росіяни влучили в житлові будинки Успенівки. Люди внаслідок обстрілу не постраждали.