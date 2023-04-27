Двоє загиблих і 26 зруйнованих об'єктів за добу: РФ обстріляла Запорізьку область
Росіяни 26 квітня завдали 83 ударів по Запорізькій області, убили двох чоловіків і зруйнували 26 об'єктів
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в телеграмі.
"По мирних містах і селах завдано 83 удари: сім авіаційних, п'ять атак БПЛА, дві РСЗВ та 69 артилерійських. Наразі зафіксовано 26 нових руйнувань", - наголосив він.
Упродовж доби окупанти обстрілювали Оріхів, убивши двох чоловіків 1976 та 1979 р.н. Також під ворожим вогнем опинилися Преображенка та Новоданилівка.
У Гуляйпільському районі росіяни влучили в житлові будинки Успенівки. Люди внаслідок обстрілу не постраждали.
- 26 квітня писали про загиблого 46-річного мешканця Оріхова внаслідок російської атаки.
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