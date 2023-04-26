Унаслідок російського обстрілу загинув 46-річний житель Оріхова на Запоріжжі
У середу, 26 квітня, російські війська гатили по місту Оріхів Запорізької області. Унаслідок артобстрілу загинув мирний житель 46 років
Про це інформує Запорізька обласна прокуратура.
"26 квітня військовослужбовці РФ нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, вкотре здійснили артобстріл міста Оріхів", - пише пресслужба.
Повідомляється, що через російські атаки загинув 46-річний чоловік.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
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