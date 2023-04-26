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Війна з Росією: хроніка
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Унаслідок російського обстрілу загинув 46-річний житель Оріхова на Запоріжжі

26 квітня, 2023 середа
18:34
Кримінал

У середу, 26 квітня, російські війська гатили по місту Оріхів Запорізької області. Унаслідок артобстрілу загинув мирний житель 46 років

Про це інформує Запорізька обласна прокуратура.

"26 квітня військовослужбовці РФ нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, вкотре здійснили артобстріл міста Оріхів", - пише пресслужба.

Повідомляється, що через російські атаки загинув 46-річний чоловік.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

  • Ввечері 21 квітня у Запорізькій області спрацювала українська ППО - сили повітряного командування "Схід" у взаємодії з ППО Національної гвардії України знищили чотири з п’яти "шахедів".
  • Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук повідомив, що окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру прифронтових громад Запоріжжя, зокрема Гуляйполя та Оріхова. 
  • 24 квітня росіяни 111 разів ударили по Запорізькій області, влучивши в 11 об'єктів.
  • Російські окупанти в ніч на 26 квітня 67 разів обстріляли Запорізьку область і пошкодили 37 об'єктів.  

російська армія
Війна з Росією
окупанти
Запорізька область
воєнні злочини Росії
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