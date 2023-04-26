Артилерія, РСЗВ, дрони й авіація: РФ за ніч завдала 67 ударів по Запорізькій області
Російські окупанти в ніч на 26 квітня 67 разів обстріляли Запорізьку область і пошкодили 37 об'єктів
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в телеграмі.
"Ворог здійснив 67 ударів по 19 мирних громадах: 53 артобстріли, шість атак із РСЗВ, сім - із застосуванням БПЛА й один авіаудар", - наголосив він.
Унаслідок ворожих атак люди не постраждали, проте зафіксували 37 нових руйнувань.
- 24 квітня росіяни 111 разів ударили по Запорізькій області, влучивши в 11 об'єктів.
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