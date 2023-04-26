Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в телеграмі.

"Ворог здійснив 67 ударів по 19 мирних громадах: 53 артобстріли, шість атак із РСЗВ, сім - із застосуванням БПЛА й один авіаудар", - наголосив він.

Унаслідок ворожих атак люди не постраждали, проте зафіксували 37 нових руйнувань.