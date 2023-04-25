Про це голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив у телеграмі.

За добу терористичні війська завдали 111 ударів по 20 містах і селах на лінії розмежування. Зокрема, 91 артобстріл, 5 авіаударів, 5 з РСЗВ та 10 атак із застосуванням БПЛА.

Наразі надійшло 11 повідомлень про руйнування.

"Російські снаряди трощать комунальні мережі, домівки та майно людей. Кожен факт воєнного злочину проти українців буде зафіксовано. Ворог обов'язково відповість за скоєне", - додав Малашко.