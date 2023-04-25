На Запоріжжі російська армія завдала 111 ударів по містах і селах на лінії розмежування, є руйнування
Унаслідок російських обстрілів з різних видів озброєння 24 квітня у Запорізькій області повідомили про 11 руйнувань
Про це голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив у телеграмі.
За добу терористичні війська завдали 111 ударів по 20 містах і селах на лінії розмежування. Зокрема, 91 артобстріл, 5 авіаударів, 5 з РСЗВ та 10 атак із застосуванням БПЛА.
Наразі надійшло 11 повідомлень про руйнування.
"Російські снаряди трощать комунальні мережі, домівки та майно людей. Кожен факт воєнного злочину проти українців буде зафіксовано. Ворог обов'язково відповість за скоєне", - додав Малашко.
- У неділю, 23 квітня, рашисти вели вогонь по мирних населених пунктах Запорізької області. Унаслідок цього домівки та приміщення агропідприємства пошкоджені.
- 24 квітня росіяни завдали авіаударів по населених пунктах Гуляйполе, Залізничне та Єгорівка. З "градів" ворог обстріляв Степногірськ, є поранена.
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