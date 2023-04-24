Росіяни обстріляли Запорізьку область, поранено жінку
У понеділок, 24 квітня, росіяни завдали авіаударів по населених пунктах Гуляйполе, Залізничне та Єгорівка. З "градів" ворог обстріляв Степногірськ, є поранена
Про це сказав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Поранень зазнала жінка 1957 року народження.
"Ворог б'є по цивільній інфраструктурі: щоденно додається що два десятки зруйнованих домоволодінь. На лінії розмежування працюють мобільні групи, тому закликаю жителів виїхати та убезпечити себе, а особливо дітей", - йдеться у повідомленні.
Він повідомив, що готується відшкодування для 11 будинків, які постраждали від ударів в обласному центрі.
Малашко також розповів, що у захоплених населених пунктах нижче рівня водосховища вже підтоплено 1400 домоволодінь через те, що окупанти викрали близько 60 глибинних помп.
- У неділю, 23 квітня, рашисти вели вогонь по мирних населених пунктах Запорізької області. Унаслідок цього домівки та приміщення агропідприємства пошкоджені.
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