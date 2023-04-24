Росіяни обстріляли Запорізьку область, поранено жінку

Про це сказав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Поранень зазнала жінка 1957 року народження.

"Ворог б'є по цивільній інфраструктурі: щоденно додається що два десятки зруйнованих домоволодінь. На лінії розмежування працюють мобільні групи, тому закликаю жителів виїхати та убезпечити себе, а особливо дітей", - йдеться у повідомленні.

Він повідомив, що готується відшкодування для 11 будинків, які постраждали від ударів в обласному центрі.

Малашко також розповів, що у захоплених населених пунктах нижче рівня водосховища вже підтоплено 1400 домоволодінь через те, що окупанти викрали близько 60 глибинних помп.