Росіяни обстріляли щонайменше 20 населених пунктів Запорізької області, є руйнування
У неділю, 23 квітня, рашисти вели вогонь по мирних населених пунктах Запорізької області. Унаслідок цього домівки та приміщення агропідприємства пошкоджені
Про це інформує голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Завершилася напружена доба: ворог атакував Оріхів, Гуляйполе, Рівнопілля та ще 17 мирних міст і сіл з різних видів озброєння", - написав очільник області.
Рашисти здійснили 94 артилерійські обстріли, один ракетний, 4 авіаційні удари, три із реактивної системи залпового вогню та 10 із застосуванням безпілотних літальних апаратів.
Повідомляється, що зафіксовані нові руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема житлові будинки мирних мешканців Запорізької області, а також майно людей.
Крім того, відомо про пошкодження складських приміщень агропідприємства.
- Ввечері 21 квітня у Запорізькій області спрацювала українська ППО - сили повітряного командування "Схід" у взаємодії з ППО Національної гвардії України знищили чотири з п’яти "шахедів".
- Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук повідомив, що окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру прифронтових громад Запоріжжя, зокрема Гуляйполя та Оріхова.
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