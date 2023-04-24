Про це інформує голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Завершилася напружена доба: ворог атакував Оріхів, Гуляйполе, Рівнопілля та ще 17 мирних міст і сіл з різних видів озброєння", - написав очільник області.

Рашисти здійснили 94 артилерійські обстріли, один ракетний, 4 авіаційні удари, три із реактивної системи залпового вогню та 10 із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Повідомляється, що зафіксовані нові руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема житлові будинки мирних мешканців Запорізької області, а також майно людей.

Крім того, відомо про пошкодження складських приміщень агропідприємства.