На Запоріжжі спрацювала ППО
Ввечері 21 квітня у Запорізькій області спрацювала українська ППО
Про роботу ППО о 20:57 повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.
Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 20:22. Місцеві повідомляли про звуки подібні на рух "шахедів".
- У ніч з 20 на 21 квітня російські дрони-камікадзе атакували Київ та область. Українська ППО збила близько 8 БПЛА.
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