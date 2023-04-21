Російські дрони атакували Київ. У столиці спрацювала ППО
У ніч з 20 на 21 квітня російські дрони-камікадзе атакували Київ та область
Про роботу ППО о 1:00 повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 00:37.
"Київщина! Загроза атаки ворожих дронів. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога". Бережіть себе та близьких!", - йдеться у заяві Київської ОВА.
- Увечері 19 квітня кияни спостерігали спалах і момент падіння невідомого об'єкта на Землю. Столична влада заявила, що деталі з'ясовуватимуть фахівці.
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