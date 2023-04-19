Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Близько 22:00 у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об'єкта. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків - була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала", - заявив Сергій Попко, керівник КМВА

Спочатку ситуація прокоментувала Київська ОВА.

"Жителі Київщини! У небі виявили повітряну ціль. Сили ППО напоготові. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не публікуйте в мережу", - пише ОВА.

У мережі поширюють ролики, де над Києвом у небі видно незвичні зелені спалахи.

Повітряну тривогу оголосили о 22:08. Відбій дали о 23:01.

Голова ОП Андрій Єрмак відзвітував про роботу ППО. Але після цього видалив повідомлення і закликав чекати на інформацію від Повітряних Сил.