У Дніпрі спрацювала ППО
Ввечері 19 квітня ППО спрацювала над Дніпром
Про це повідомляє керівник офісу президента України Андрій Єрмак.
Повітряну тривогу у Дніпрі оголосили о 19:46.
Про роботу ППО стало відомо о 21:16.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.47
Купівля 37.47Продаж 38.24
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.65
- Актуальне
- Важливе