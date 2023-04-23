Окупанти не припиняють артилерійські обстріли Гуляйполя та Оріхова, - депутат Запорізької міськради Кирильчук
Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук повідомив, що окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру прифронтових громад Запоріжжя
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Сьогодні місто Запоріжжя мало змогу спокійно поспати. Однак слід зауважити, що протягом останнього часу характер повітряних тривог змінився. Кількість повітряних тривог не змінилась, змінилась протяжність. Адже за останні тижні росіяни збільшили кількість атак дронами-камікадзе", - розповів Кирильчук.
Депутат Запорізької міськради наголосив, що окупанти продовжують цинічно обстрілювати цивільне населення
"Росіяни не припиняють артилерійські обстріли прифронтових населених пунктів. Зокрема, Гуляйполе, Малу Токмачку, Оріхів та Камʼянське. Окупанти постійно обстрілюють цивільну інфраструктуру з артилерії. Люди, які досі залишаються у цих містах, продовжують страждати від клятих рашистів", - додав він.
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