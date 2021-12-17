Двох французів засудили за підготовку перевороту на Мадагаскарі

Про це повідомляє BBC.



Поль Рафанохарана та Філіп Франсуа були притягнені до відповідальності через загрозу державній безпеці, злочинне об’єднання та змову з метою вбивства президента. Двадцять інших обвинувачених також отримали тюремні терміни.



Колишнього радника президента Радзуеліни Поля Рафанохарана засудили до 20 років ув'язнення, а колишнього полковника французької армії Філіпа Франсуа - до 10.



Також експрем'єру Мадагаскару Віктора Рамахатру винесли вирок до п'яти років ув'язнення умовно.



Влада стверджує, що розкрила змову перевороту, яка отримала назву "Аполлон-21". Під час рейду в липні 2021 року у звинувачуваних було вилучено зброю та гроші під час рейду в липні.



Адвокат громадян Франції заявив, що вирок винесли в політичних інтересах і планує його оскаржити.



BBC зазначає, що з часів здобуття незалежності від Франції в 1960 році, Мадагаскар має довгу історію переворотів і заворушень.



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