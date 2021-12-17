Двох французів засудили за підготовку перевороту на Мадагаскарі
Двох громадян Франції засудили до ув'язнення за планування перевороту на Мадагаскарі та підготовку вбивства президента країни Анрі Радзуеліни
Про це повідомляє BBC.
Поль Рафанохарана та Філіп Франсуа були притягнені до відповідальності через загрозу державній безпеці, злочинне об’єднання та змову з метою вбивства президента. Двадцять інших обвинувачених також отримали тюремні терміни.
Колишнього радника президента Радзуеліни Поля Рафанохарана засудили до 20 років ув'язнення, а колишнього полковника французької армії Філіпа Франсуа - до 10.
Також експрем'єру Мадагаскару Віктора Рамахатру винесли вирок до п'яти років ув'язнення умовно.
Влада стверджує, що розкрила змову перевороту, яка отримала назву "Аполлон-21". Під час рейду в липні 2021 року у звинувачуваних було вилучено зброю та гроші під час рейду в липні.
Адвокат громадян Франції заявив, що вирок винесли в політичних інтересах і планує його оскаржити.
BBC зазначає, що з часів здобуття незалежності від Франції в 1960 році, Мадагаскар має довгу історію переворотів і заворушень.
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