Дякуємо уряду Польщі та компанії ORLEN. Україна отримала ще одну партію станцій Starlink

Про нову партію станцій супутникового Інтернету повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Еспресо.TV.

"Поки Росія блокує інтернет-платформи, Україна все більше відкривається для всього світу. Тому що за нами правда. А правда завжди перемагає. Дякую Ілону Маску, уряду Польщі та концерну ORLEN", - написав очільник Мінцифри.

Нагадаємо, останнім часом застосунок Starlink для доступу до Інтернету від SpaceX став найзавантажуванішим в Україні.



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