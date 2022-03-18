Дякуємо уряду Польщі та компанії ORLEN. Україна отримала ще одну партію станцій Starlink
До України надійшла ще одна партія станцій Starlink
Про нову партію станцій супутникового Інтернету повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Еспресо.TV.
"Поки Росія блокує інтернет-платформи, Україна все більше відкривається для всього світу. Тому що за нами правда. А правда завжди перемагає. Дякую Ілону Маску, уряду Польщі та концерну ORLEN", - написав очільник Мінцифри.
- Нагадаємо, останнім часом застосунок Starlink для доступу до Інтернету від SpaceX став найзавантажуванішим в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.41
- Актуальне
- Важливе