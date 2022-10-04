Джамала вибула з польських "Танців з зірками", завдяки яким збирала кошти для українських дітей
За рішенням польських глядачів українська співачка покинула шоу "Танці з зірками" після шостого ефіру
Про це повідомляє Telemagazyn.
Ввечері 3 жовтня Джамала та Яцек Єшке востаннє виступили у "Танцях з зірками" на телеканалі POLSAT. Зірки представили свою танцювальну майстерність під пісні з фільму "Брудні танці". Джамала танцювала румбу та ча-ча-ча, однак цього разу глядачі не підтримали цю пару.
"Першою була румба і я точно її не скоро забуду…Такий непростий танець прийшов до мене в комплекті з застудою. Але нічого, загартовуємося й віримо в краще", – написала Джамала після першого виступу на своїй сторінці у фейсбук. Раніше вона повідомляла, що попри те, що їй важко дається участь у танцювальному шоу, вона намагатиметься протриматись у ньому якнайдовше, оскільки мета участі – збір коштів для постраждалих від війни українських дітей. Про збір коштів на спеціальний рахунок нагадували під час кожного випуску "Танців".
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