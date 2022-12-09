Джекі Чан проанонсував вихід фільму "Година пік - 4"

Про це повідомляє Deadline.

Джекі Чан побував на Red Sea Film Festival і проанонсував нову частину фільму "Година пік". За словами 68-річного актора, на фестивалі він збирається зустрітись з режисером, щоб обговорити сценарій фільму.

Джекі Чан не розповів, хто стане постановником і коли у світ вийде "Година пік - 4". Режисером минулих частин є Бретт Ратнер. Однак у 2017 році одразу кілька акторок звинуватили його у домаганнях, тому найімовірніше, що він не керуватиме зйомками нової частини.

Перший фільм був випущений у 1998 році. "Година Пік - 2" вийшла у світ у 2001 році. Третю частину фанати побачили у 2007 році. Сумарно картини заробили в прокаті понад $850 млн.

Бойовик-комедія розповідає про двох поліцейських: один із Китаю (Джекі Чан), другий із США (Кріс Такер). Разом вони розплутують міжнародні злочини у властивій комедійній манері.

8 грудня, на 71 році життя, померла кіноакторка Кірсті Еллі, найбільш відома своєю роллю у комедійному серіалі "Будьмо".