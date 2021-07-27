Джемілєв заявив, що США на "Кримській платформі" представлятиме міністр транспорту

Про це Суспільному повідомив народний депутат ВР і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

"Сполучені Штати направляють міністра транспорту, він досить впливова фігура в Кабінеті міністрів США, це Піт Буттіджедж", - розповів Джемілєв.

Він додав, що раніше не виключали візиту президента Джо Байдена, але очільник він не приїде до України.



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"Я зустрічався з Куртом Волкером (спеціальний представник Державного департаменту США з питань України у 2017—2019 роках - ред.) і він сказав, що з ряду причин Байден не приїде. І, крім того, у Байдена специфічні відносини з Україною, через те, що намагався використати у своїй передвиборчій кампанії Трамп, то через це швидше за все він не приїде. Навіть, якщо дуже захоче, його оточення постарається його відмовити", - додав Джемілєв.