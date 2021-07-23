США на "Кримській платформі" представить член уряду, - заступник помічника Блінкена

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав тимчасовий повірений у справах США в Україні, заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

"Від нас буде член Кабінету (уряду США – ред.). Тобто це не буде президент або віцепрезидент, але буде член Кабінету", – зазначив він.



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Кент додав, що США "розуміють, що це дуже важливо".



"Це повинен бути тривалий процес. Є дуже багато людей, які вважають себе громадянами України в окупованому Криму. Ми повинні їм допомогти", – додав дипломат.