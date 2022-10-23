Джо Байден заявив, що має намір йти на другий термін президентсва
79-річний президент США Джо Байден заявив, що має намір у 2024 році знову балотуватися у президенти
Про це він сказав в інтерв'ю MSNBC, пише Axios.
"Я ще не ухвалив цього формального рішення, але це мій намір. Мій намір знову балотуватися. І у нас є час, щоб ухвалити це рішення", – розповів Байден.
Президент пояснив, що поки офіційно не оголосив, що балотуватиметься, бо після цього "набуде чинності ціла низка правил і з цього моменту я маю ставитись до себе як до кандидата".
- Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що американська допомога Україні необхідна НАТО та Європі, оскільки заважає російському диктатору Володимиру Путіну реалізувати його плани
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