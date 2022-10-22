Про це Байден сказав у інтерв'ю MSNBC.

За словами президента США, що американська допомога Україні, яка вже сягнула $17,5 млрд, перешкоджає успіхам Росії у бойових діях та важлива для усієї Європи та країн НАТО.

"Ми витратили багато грошей на допомогу українцям. Але це набагато більше, ніж про українців, це про НАТО та Європу. Це стосується забезпечення того, щоб Путін не зміг досягти успіху", - сказав Байден.

15 жовтня Джо Байден підписав указ, який передбачає надання Україні "оборонних товарів та послуг, а також військової освіти та підготовки" на суму $725 млн.

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