"Джокер-2". Студія Warner Bros. анонсувала дату виходу продовження блокбастера
Студія Warner Bros. назвала дату виходу другої частини кінофільму "Джокер" режисера Тодда Філліпса
Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Стрічка вийде на екрани 4 жовтня 2024 року.
Повідомляють також, що Філліпс написав сценарій разом зі сценаристом Джокера Скоттом Сільвером. Філліпс оприлюднив у соціальних мережах назву нового проєкту — Joker: Folie à deux — посилаючись на медичний термін для ідентичного або подібного психічного стану, який вражає двох або більше людей, як правило, членів однієї сім’ї.
У другому фільмі про Джокера також зіграє Леді Гага, але деталі її персонажа все ще тримають у таємниці. Журналісти видання нагадують, що Джокер відомий своїми стосунками з Харлі Квінн, яка була його психіатром у психіатричній лікарні Аркхем, закохалася в нього і стала його напарником у злочинах.
Довідково. "Джокер" — фільм режисера Тодда Філліпса, який ґрунтується на передісторії персонажа коміксів видавництва DC Comics, відомого антагоніста Бетмена — Джокера. Стрічка зібрала у світовому прокаті понад мільярд доларів, ставши найкасовішим фільмом з рейтингом R. Також "Джокер" здобув Гран прі Венеціанського кінофестивалю у 2019 році. У 2020 році актор здобув "Оскар" за роботу в цьому фільмі.
- 9 червня режисер "Джокера" Тодд Філліпс повідомив, що розпочав роботу над другою частиною фільму, яка називатиметься "Божевілля на двох".
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