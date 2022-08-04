"Джокер-2". Студія Warner Bros. анонсувала дату виходу продовження блокбастера

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Стрічка вийде на екрани 4 жовтня 2024 року.

Повідомляють також, що Філліпс написав сценарій разом зі сценаристом Джокера Скоттом Сільвером. Філліпс оприлюднив у соціальних мережах назву нового проєкту — Joker: Folie à deux — посилаючись на медичний термін для ідентичного або подібного психічного стану, який вражає двох або більше людей, як правило, членів однієї сім’ї.

У другому фільмі про Джокера також зіграє Леді Гага, але деталі її персонажа все ще тримають у таємниці. Журналісти видання нагадують, що Джокер відомий своїми стосунками з Харлі Квінн, яка була його психіатром у психіатричній лікарні Аркхем, закохалася в нього і стала його напарником у злочинах.

Довідково. "Джокер" — фільм режисера Тодда Філліпса, який ґрунтується на передісторії персонажа коміксів видавництва DC Comics, відомого антагоніста Бетмена — Джокера. Стрічка зібрала у світовому прокаті понад мільярд доларів, ставши найкасовішим фільмом з рейтингом R. Також "Джокер" здобув Гран прі Венеціанського кінофестивалю у 2019 році. У 2020 році актор здобув "Оскар" за роботу в цьому фільмі.

9 червня режисер "Джокера" Тодд Філліпс повідомив, що розпочав роботу над другою частиною фільму, яка називатиметься "Божевілля на двох".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb