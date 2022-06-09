Про це пише IGN.

Режисер першої стрічки знову об'єднався зі сценаристом Скоттом Сільвером. Тодд Філіпс виклав у своєму інстаграмі фото обкладинки сценарію.

Інформації про сюжет майбутнього сиквелу мало, але відомо, що божевілля на двох означає однаковий психічний розлад у двох і більше людей. У виданні зауважили, що така назва для стрічки є вдалою, адже Джокер має психологічно звлежні стосунки з Бетменом і Гарлі Квінн.

У 2019 році вийшов перший фільм "Джокер" у якому йдеться про Артура Флека, самотнього клоуна на вечірці в Готем-Сіті, який перетворюється на Джокера й перебуває на межі. Головну роль зіграв Хоакін Фенікс.

У 2020 році актор здобув "Оскар" за роботу в цьому фільмі.

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