"Божевілля на двох": режисер "Джокера" оголосив про початок роботи над сиквелом
Режисер "Джокера" Тодд Філліпс розпочав роботу над другою частиною фільму, яка називатиметься "Божевілля на двох"
Про це пише IGN.
Режисер першої стрічки знову об'єднався зі сценаристом Скоттом Сільвером. Тодд Філіпс виклав у своєму інстаграмі фото обкладинки сценарію.
Інформації про сюжет майбутнього сиквелу мало, але відомо, що божевілля на двох означає однаковий психічний розлад у двох і більше людей. У виданні зауважили, що така назва для стрічки є вдалою, адже Джокер має психологічно звлежні стосунки з Бетменом і Гарлі Квінн.
- У 2019 році вийшов перший фільм "Джокер" у якому йдеться про Артура Флека, самотнього клоуна на вечірці в Готем-Сіті, який перетворюється на Джокера й перебуває на межі. Головну роль зіграв Хоакін Фенікс.
- У 2020 році актор здобув "Оскар" за роботу в цьому фільмі.
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