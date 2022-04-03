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Головна війна з Росією Джонсон хоче озброїти Україну для оборони Одеси, - The Times

Джонсон хоче озброїти Україну для оборони Одеси, - The Times

3 квітня, 2022 неділя
03:48
війна з Росією Одеса

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон хоче постачати свою зброю, щоб захистити Одесу і зірвати плани агресора-Путіна на південь України

Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, влада Великої Британії наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які потоплять російські військові кораблі. Це також унеможливить обстріли прибережних міст з моря.

"Борис Джонсон заявив міністрам, що хоче постачати зброю, щоб запобігти просуванню росіян на Одесу", - йдеться у матеріалі.

Британські протитанкові ракети вже були використані при захисті столиці України Києва.

"Ми передбачали, що ця масова колона танків наткнеться на дуже рівнинний ландшафт, і що Київ буде захоплено за три дні. NLAWs зупинила це. Ця частина війни не закінчена, але вона припаркована. Зараз вони зосереджені на півдні", - повідомляє високопоставлене урядове джерело.

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Світ
російська агресія
Великобританiя
Борис Джонсон
Times
Велика Британiя
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