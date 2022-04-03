Джонсон хоче озброїти Україну для оборони Одеси, - The Times

Про це повідомляє The Times.



За інформацією джерела, влада Великої Британії наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які потоплять російські військові кораблі. Це також унеможливить обстріли прибережних міст з моря.



"Борис Джонсон заявив міністрам, що хоче постачати зброю, щоб запобігти просуванню росіян на Одесу", - йдеться у матеріалі.



Британські протитанкові ракети вже були використані при захисті столиці України Києва.



"Ми передбачали, що ця масова колона танків наткнеться на дуже рівнинний ландшафт, і що Київ буде захоплено за три дні. NLAWs зупинила це. Ця частина війни не закінчена, але вона припаркована. Зараз вони зосереджені на півдні", - повідомляє високопоставлене урядове джерело.

3 квітня Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з очільником Колумбії Іваном Дуке Маркесом і прем'єр-міністром Британії Джонсоном.

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