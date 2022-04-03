Розширюється перелік країн, які чесно кажуть, що війна має зупинитись, - Зеленський розповів про розмову з президентом Колумбії

Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.



"Говорив сьогодні з Президентом Колумбії. Дуже вдячний йому за підтримку й за солідарність із Україною. Розширюється перелік країн, які чесно кажуть, що свобода має значення, а війна має зупинитись", - розповів Зеленський.



Президент також відзначив про "приємну розмову" з Джонсоном.



"Говорив також із Прем'єр-міністром Британії Джонсоном. Предметно, приємно. Домовились про нову оборонну підтримку для України. Новий пакет. Дуже, дуже відчутна підтримка. Також про посилення санкцій проти Росії. Дуже відчутне. Погодили спільні кроки для досягнення миру. Вдячний Борису за лідерство! Історичне лідерство. Впевнений в цьому", - йдеться у зверненні Володимира Зеленського.





3 квітня президент України Володимир Зеленський засудив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який чи не єдиний у Європі відверто підтримує дії Путіна.

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