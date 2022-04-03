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Чи не єдиний у Європі відверто підтримує пана Путіна, - Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Орбана

3 квітня, 2022 неділя
00:46
Світ Віктор Орбан

Президент України Володимир Зеленський засудив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який чи не єдиний у Європі відверто підтримує дії Путіна

Зеленський звернувся до Орбана у відеозверненні.

"Хочу звернутися до ще однієї людини, яка, здається, не вповні розуміє, що відбувається і що переживається. Не тільки в Україні, а й в усій Європі. До прем'єр-міністра Угорщини. Який чи не єдиний у Європі відверто підтримує пана Путіна. Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші! Роблять заради миру. Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства. Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну! Чому так?", - йдеться у зверненні Президента України.

За словами Зеленського, уся Європа хоче миру.

"Уся Європа хоче миру. Уся Європа не хоче, щоб поле бою було перенесене з Маріуполя в Будапешт або з Харкова у Краків, або з Чернігова у Вільнюс", - сказав Володимир Зеленський.

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