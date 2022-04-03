Чи не єдиний у Європі відверто підтримує пана Путіна, - Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Орбана

Зеленський звернувся до Орбана у відеозверненні.



"Хочу звернутися до ще однієї людини, яка, здається, не вповні розуміє, що відбувається і що переживається. Не тільки в Україні, а й в усій Європі. До прем'єр-міністра Угорщини. Який чи не єдиний у Європі відверто підтримує пана Путіна. Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші! Роблять заради миру. Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства. Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну! Чому так?", - йдеться у зверненні Президента України.



За словами Зеленського, уся Європа хоче миру.



"Уся Європа хоче миру. Уся Європа не хоче, щоб поле бою було перенесене з Маріуполя в Будапешт або з Харкова у Краків, або з Чернігова у Вільнюс", - сказав Володимир Зеленський.





Нагадаємо, 27 березня Віктор Орбан заявив, що відмова від російських енергоносіїв означатиме зупинку економіки країни.

Після цього президент Польщі Анджей Дуда попередив, що Угорщина пошкодує через позицію Орбана, який виступає проти антиросійських санкцій в умовах повномасштабної агресії РФ проти України.

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