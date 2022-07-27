Джонсон може замінити Столтенберга на посаді генсека НАТО, - The Telegraph

Про це повідомляє The Telegraph.

Британське видання вважає, що Джонсон після відставки з посади прем'єр-міністра не залишиться без високої посади на тлі потужної підтримки Україні, яка продемонструвала його сильні лідерські якості.

Зокрема, ідею висунення кандидатури Джонсона на пост генсека НАТО підтримали члени комітету з оборони Річард Дракс, Марк Франсуа та міністр з виходу Британії з ЄС Девід Джонс.

Франсуа наголосив, що хоча політична спадщина Джонсона є суперечливою через скандали у його оточенні, але одна річ є безперечною - це його абсолютна непохитна підтримка України.

"Якби він подав заявку на посаду генерального секретаря НАТО, я підозрюю, що він міг би покластися на президента Зеленського в плані рекомендації", - сказав Франсуа.

У Британії позитивно сприйняли ідею з можливим висуненням Джонсона на посаду генсека Альянсу через недовіру до представників ЄС, які займають керівні посади у НАТО та бажання бачити на посту британця.

Водночас, за інформацією джерела у міноборони Британії, не всі країни ЄС схвалюють кандидатуру Джонсона. Співрозмовник The Telegraph зазначив, що у разі спроби нинішнього прем'єра стати генсеком НАТО, він зіткнеться з вето Франції.

Нинішній генсек НАТО норвежець Єнс Столтенберг залишить посаду у вересні 2023 року.

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії.

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