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Головна Світ Джонсон може замінити Столтенберга на посаді генсека НАТО, - The Telegraph

Джонсон може замінити Столтенберга на посаді генсека НАТО, - The Telegraph

27 липня, 2022 середа
11:17
Світ Борис Джонсон оголосив про відставку

Лідери консервативної партії підтримують ідею висунення прем'єра Британії Бориса Джонсона на посаду генерального секретаря НАТО

Про це повідомляє The Telegraph.

Британське видання вважає, що Джонсон після відставки з посади прем'єр-міністра не залишиться без високої посади на тлі потужної підтримки Україні, яка продемонструвала його сильні лідерські якості.

Зокрема, ідею висунення кандидатури Джонсона на пост генсека НАТО підтримали члени комітету з оборони Річард Дракс, Марк Франсуа та міністр з виходу Британії з ЄС Девід Джонс.

Франсуа наголосив, що хоча політична спадщина Джонсона є суперечливою через скандали у його оточенні, але одна річ є безперечною  - це його абсолютна непохитна підтримка України.

"Якби він подав заявку на посаду генерального секретаря НАТО, я підозрюю, що він міг би покластися на президента Зеленського в плані рекомендації", - сказав Франсуа.

У Британії позитивно сприйняли ідею з можливим висуненням Джонсона на посаду генсека Альянсу через недовіру до представників ЄС, які займають керівні посади у НАТО та бажання бачити на посту британця. 

Водночас, за інформацією джерела у міноборони Британії, не всі країни ЄС схвалюють кандидатуру Джонсона. Співрозмовник The Telegraph зазначив, що у разі спроби нинішнього прем'єра стати генсеком НАТО, він зіткнеться з вето Франції. 

Нинішній генсек НАТО норвежець Єнс Столтенберг залишить посаду у вересні 2023 року.

  • 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. 

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ЄС
Франція
Володимир Зеленський
війна з Росією
Єнс Столтенберг
Борис Джонсон
НАТО
консерватори
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