Джонсон назвав агресивність Путіна "токсичною маскулінністю", а вторгнення в Україну "мачо-війною"

Про це він сказав в інтерв'ю ZDF.

"Якби Путін був жінкою, я не думаю, що він почав би цю мачо-війну. Якщо ви хочете знайти гарний приклад токсичної маскулінності, то це саме ця людина", — сказав Джонсон.

"Звичайно, всі хочуть, щоб війна закінчилася. Вони відчайдушно хочуть, щоб війна закінчилася. Але неможлива угода. Путін не пропонує мирної угоди. Зеленський також не може запропонувати угоду", - наголосив британський прем'єр.

"Але, виходячи з переговорів (саміт G7. - Ред.), справді вражало те, що ми дійсно хочемо дати українцям можливість стратегічно протриматися", - поділився своїм враженням Борис Джонсон.

Він також наголосив на консолідації НАТО перед російським викликом: "Результати цієї активної агресії з боку Путіна такі: зміцнюється НАТО, посилюється Європа, посилюється G7 – також зміцнюється наше колективне відчуття безпеки та самооцінки".

28 червня Зеленський закликав визнати дії РФ в Україні терористичними та позбавити країну-агресора членства в ООН.

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