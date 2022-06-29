Джонсон назвав агресивність Путіна "токсичною маскулінністю", а вторгнення в Україну "мачо-війною"
Прем'єр-міністр Великої Британії вважає, що якби на чолі російської держави була жінка, війни проти України можна було б уникнути
Про це він сказав в інтерв'ю ZDF.
"Якби Путін був жінкою, я не думаю, що він почав би цю мачо-війну. Якщо ви хочете знайти гарний приклад токсичної маскулінності, то це саме ця людина", — сказав Джонсон.
"Звичайно, всі хочуть, щоб війна закінчилася. Вони відчайдушно хочуть, щоб війна закінчилася. Але неможлива угода. Путін не пропонує мирної угоди. Зеленський також не може запропонувати угоду", - наголосив британський прем'єр.
"Але, виходячи з переговорів (саміт G7. - Ред.), справді вражало те, що ми дійсно хочемо дати українцям можливість стратегічно протриматися", - поділився своїм враженням Борис Джонсон.
Він також наголосив на консолідації НАТО перед російським викликом: "Результати цієї активної агресії з боку Путіна такі: зміцнюється НАТО, посилюється Європа, посилюється G7 – також зміцнюється наше колективне відчуття безпеки та самооцінки".
- 28 червня Зеленський закликав визнати дії РФ в Україні терористичними та позбавити країну-агресора членства в ООН.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 35.13
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.09
- Актуальне
- Важливе