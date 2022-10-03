Про це повідомляє The Guardian.

Таке рішення було ухвалено під час партійної конференції консерваторів 2 жовтня.

За словами нинішнього голови групи "Друзі України", колишнього міністра культури Джона Віттінгдейла, Борис Джонсон "є очевидною та найбільш гідною людиною, щоб очолити цю організацію, тому що він був першою людиною, не лише у Британії, але й у всьому західному світі, яка так рішуче виступила на підтримку українського народу".

Віттінгдейл зазначив, що сам Джонсон не був особисто присутній на конференції, однак всіляко підтримує Україну.

"Борисові шкода, що він не може бути з нами сьогодні, але він повністю підтримує те, у що ми всі віримо, і нашу підтримку України", - сказав Віттінгдейл.

30 вересня Борис Джонсон назвав промову російського диктатора Володимира Путіна про приєднання до РФ окупованих територій України шахрайством та ганьбою.

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