Це шахрайство і ганьба. Борис Джонсон потролив промову Путіна
Експрем'єр Великої Британії запевнив, що світ стоїть з народом України й підтримуватиме, не здригаючись, допоки країна не стане цілою та вільною
Про це Борис Джонсон написав у Twitter.
"Володимире Путіне, ваша промова — це шахрайство і ганьба. Світ ніколи не повинен сприймати ваші фіктивні референдуми чи вашу жорстоку та незаконну спробу колонізувати Україну. Ми стоїмо з народом України й підтримуватимемо його, не здригаючись, допоки його країна не стане цілою та вільною", - написав Джонсон.
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- 30 вересня Путін підписав "угоди" про "входження до складу РФ" терористичних "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей.
- У промові з нагоди "приєднання" російський диктатор пояснив, зокрема, напад на Україну прагненням захистити росіян від "відвертого сатанізму"; запропонував Києву "припинити бойові дії і сісти за стіл переговорів".
- Він також звинуватив "англосаксів" у тому, що вони "організували" вибухи на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".
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