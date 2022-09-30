Про це Борис Джонсон написав у Twitter.

"Володимире Путіне, ваша промова — це шахрайство і ганьба. Світ ніколи не повинен сприймати ваші фіктивні референдуми чи вашу жорстоку та незаконну спробу колонізувати Україну. Ми стоїмо з народом України й підтримуватимемо його, не здригаючись, допоки його країна не стане цілою та вільною", - написав Джонсон.

Читайте також: Виступ Путіна — маячня диктатора, який боїться відповідальності за свої злочини

30 вересня Путін підписав "угоди" про "входження до складу РФ" терористичних "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей.

У промові з нагоди "приєднання" російський диктатор пояснив, зокрема, напад на Україну прагненням захистити росіян від "відвертого сатанізму"; запропонував Києву "припинити бойові дії і сісти за стіл переговорів".

Він також звинуватив "англосаксів" у тому, що вони "організували" вибухи на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".