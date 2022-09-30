"Збочення, що ведуть до деградації". Путін висловився про гомосексуалістів у промові щодо анексії окупованих територій України
Президент Росії Володимир Путін пояснив, зокрема, напад на Україну прагненням захистити росіян від "відвертого сатанізму"
Про це Володимир Путін заявив під час звернення у Кремлівському палаці щодо анексії окупованих територій України.
Президент Росії заявив, що має захистити цінності та країну від Заходу.
"Зараз вони прийшли до радикального заперечення моральних норм, релігії, сімʼї. Давайте відповімо собі на дуже прості питання. Я зараз хочу повернутися до того, що сказав, звернутися до всіх громадян країни. Не лише до тих колег, які перебувають у залі. Хіба ми хочемо, щоб у нас тут, в Росії, в нашій країні замість мами і тата були був батько №1, №2? Зовсім з ґлузду з'їхали?" – сказав Путін.
Президент Росії почав залякувати росіян "збоченнями", які нібито загрожують їм з боку Заходу.
"Хіба ми хочемо, щоб у наших школах з початкових класів дітям навʼязували збочення, які ведуть до деградації та вимирання? Щоб їм втовкмачували, що окрім жінок і чоловіків, начебто існують ще якісь гендери, і пропонували зробити операцію зі зміни статі?" – наголосив він.
Путін також заявив, що це "виклик усім, повалення віри та традиційних цінностей".
Кажучи про Захід, він додав: "Пригнічення свободи набуває рис релігії навпаки, відвертого сатанізму", - та почав цитувати Біблію.
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав
- Відтак російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
- Увечері 30 вересня Володимир Путін відкрив шлях до анексії територій Херсонcької і Запорізької областей, підписав укази про визнання Херсонщини і Запорізької області "незалежними територіями".
- Пізніше очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.
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