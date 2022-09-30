Про це Володимир Путін заявив під час звернення у Кремлівському палаці щодо анексії окупованих територій України.

Президент Росії заявив, що має захистити цінності та країну від Заходу.

"Зараз вони прийшли до радикального заперечення моральних норм, релігії, сімʼї. Давайте відповімо собі на дуже прості питання. Я зараз хочу повернутися до того, що сказав, звернутися до всіх громадян країни. Не лише до тих колег, які перебувають у залі. Хіба ми хочемо, щоб у нас тут, в Росії, в нашій країні замість мами і тата були був батько №1, №2? Зовсім з ґлузду з'їхали?" – сказав Путін.

Президент Росії почав залякувати росіян "збоченнями", які нібито загрожують їм з боку Заходу.

"Хіба ми хочемо, щоб у наших школах з початкових класів дітям навʼязували збочення, які ведуть до деградації та вимирання? Щоб їм втовкмачували, що окрім жінок і чоловіків, начебто існують ще якісь гендери, і пропонували зробити операцію зі зміни статі?" – наголосив він.

Путін також заявив, що це "виклик усім, повалення віри та традиційних цінностей".

Кажучи про Захід, він додав: "Пригнічення свободи набуває рис релігії навпаки, відвертого сатанізму", - та почав цитувати Біблію.



