Джонсон пішов би у відставку, якби довелось зупинити підтримку України

Про це повідомили в з посиланням на заяву Джонсона.

У відповідь на запитання, чи вважає Джонсон, що лідерство пов'язане з мораллю, і чи є якісь обставини, за яких він пішов би у відставку, британський прем’єр вказав на підтримку України.

"Звичайно, я думаю, що це (про мораль, - ред.). Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона ставала надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і я б пішов", - сказав Джонсон.

Водночас він наголосив, що "не бачить" такої ситуації.

24 червня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав західних союзників допомогти українцям із "стратегічною витривалістю". Він застеріг від пошуку "поганого миру" з Росією і повторив своє занепокоєння тим, що зараз у світі настало багато втоми від України. Джонсон попередив, що такий сценарій стане катастрофою, яка, ймовірно, надасть сміливості президенту Росії Путіну і завдасть світові додаткових економічних збитків.

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