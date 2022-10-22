Джонсон терміново повертається до Британії, щоб спробувати повернути посаду прем'єра
Борис Джонсон має намір знову поборотися за посаду прем'єр-міністра. Він перервав відпустку на Карибах і вилетів до Великої Британії
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Борис Джонсон повернувся до Британії з відпустки на Карибах, оскільки він розглядає спробу виграти другий термін на посаді прем’єр-міністра лише через кілька тижнів після того, як він був змушений піти у відставку. Деякі колеги Джонсона попереджають, що його повернення може спричинити ще більше політичного хаосу.
Якщо Джонсону вдасться досягти необхідної кількості номінацій, він, ймовірно, битиметься з Ріші Сунаком, який у липні пішов з посади міністра фінансів, заявивши, що його колишній начальник не міг приймати важкі рішення.
Конкурс на місце четвертого прем'єр-міністра Великобританії за чотири роки пришвидшився до тижня. Згідно з правилами, лише три кандидати зможуть пройти перше голосування законодавців у другій половині дня у понеділок, а останні два кандидати будуть поставлені на голосування членів партії для визначення результату наступної п'ятниці.
Для деяких консервативних законодавців Джонсон є переможцем голосування, здатним привернути увагу всієї країни як своєю знаменитістю, так і своїм "енергійним оптимізмом".
Для інших Джонсон - токсична постать, і питання в тому, чи зможе він переконати десятки законодавців, які покинули його, що тепер він – людина, яка може об'єднати партію.
- 22 жовтня Сунак зібрав необхідну кількість голосів, аби стати претендентом на посаду прем'єра. Понад 100 депутатів Консервативної партії підтримали ексміністра фінансів Ріші Сунака у боротьбі за посаду лідера партії та прем'єра. Він автоматично очолить уряд, якщо інші кандидати не наберуть понад 100 голосів.
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