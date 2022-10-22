Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Борис Джонсон повернувся до Британії з відпустки на Карибах, оскільки він розглядає спробу виграти другий термін на посаді прем’єр-міністра лише через кілька тижнів після того, як він був змушений піти у відставку. Деякі колеги Джонсона попереджають, що його повернення може спричинити ще більше політичного хаосу.

Якщо Джонсону вдасться досягти необхідної кількості номінацій, він, ймовірно, битиметься з Ріші Сунаком, який у липні пішов з посади міністра фінансів, заявивши, що його колишній начальник не міг приймати важкі рішення.

Конкурс на місце четвертого прем'єр-міністра Великобританії за чотири роки пришвидшився до тижня. Згідно з правилами, лише три кандидати зможуть пройти перше голосування законодавців у другій половині дня у понеділок, а останні два кандидати будуть поставлені на голосування членів партії для визначення результату наступної п'ятниці.

Для деяких консервативних законодавців Джонсон є переможцем голосування, здатним привернути увагу всієї країни як своєю знаменитістю, так і своїм "енергійним оптимізмом".

Для інших Джонсон - токсична постать, і питання в тому, чи зможе він переконати десятки законодавців, які покинули його, що тепер він – людина, яка може об'єднати партію.

22 жовтня Сунак зібрав необхідну кількість голосів, аби стати претендентом на посаду прем'єра. Понад 100 депутатів Консервативної партії підтримали ексміністра фінансів Ріші Сунака у боротьбі за посаду лідера партії та прем'єра. Він автоматично очолить уряд, якщо інші кандидати не наберуть понад 100 голосів.