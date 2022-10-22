У Британії Сунак зібрав необхідну кількість голосів, аби стати претендентом на посаду прем'єра, - Sky News
Ексміністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак отримав підтримку понад 100 депутатів від Консервативної партії та офіційно став претендентом на посаду прем'єра
Про це повідомляє Sky News.
За інформацією видання, понад 100 депутатів Консервативної партії підтримали ексміністра фінансів Ріші Сунака у боротьбі за посаду лідера партії та прем'єра. Він автоматично очолить уряд, якщо інші кандидати не наберуть понад 100 голосів.
Офіційно про участь також оголосила лідер Палати громад Пенні Мордонт. Очікується, що у перегонах візьме участь й експрем'єр Борис Джонсон. За словами одного із його союзників Джеймса Даддріджа, колишнього лідера консерваторів твердо підтримують 67 депутатів. Проте він висловив переконання, що Джонсон подолає бар'єр у 100 голосів.
- 20 жовтня, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 6 тижнів перебування на посаді.
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