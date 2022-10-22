Про це повідомляє Sky News.

За інформацією видання, понад 100 депутатів Консервативної партії підтримали ексміністра фінансів Ріші Сунака у боротьбі за посаду лідера партії та прем'єра. Він автоматично очолить уряд, якщо інші кандидати не наберуть понад 100 голосів.

Офіційно про участь також оголосила лідер Палати громад Пенні Мордонт. Очікується, що у перегонах візьме участь й експрем'єр Борис Джонсон. За словами одного із його союзників Джеймса Даддріджа, колишнього лідера консерваторів твердо підтримують 67 депутатів. Проте він висловив переконання, що Джонсон подолає бар'єр у 100 голосів.

20 жовтня, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 6 тижнів перебування на посаді.

21 жовтня міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що не боротиметься за пост прем’єра та схиляється до кандидатури Бориса Джонсона.

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