Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву Воллеса.

"Я не збираюся балотуватися на пост прем’єр-міністра", - сказав він.

На думку Воллеса більшу користь для власної країни він принесе на посаді в оборонній сфері Британії, яка в нього зараз.

"Це робота, яку я виконував, і це робота, яку я збираюся виконувати й надалі", - додав він.

Разом з тим Воллес сказав, що йому потрібно розглянути, хто "визнає дуже гострі проблеми безпеки", з якими стикається Великобританія, і хто прийме рішення інвестувати в оборону.

Він сказав, що "без національної безпеки немає економічної безпеки". При цьому Воллес зазначив, що підтримає кандидатуру Бориса Джонсона на посаду прем’єр-міністра Сполученого Королівства.

20 жовтня, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку після 6 тижнів перебування на посаді. Її критикували за новий економічний план, який передбачав підтримку населення грошима у відповідь на зростання цін на світло й тепло у зв'язку з енергетичною війною Володимира Путіна проти Європи.

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