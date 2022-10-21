"Схиляється" до кандидатури Джонсона: Воллес не боротиметься за пост прем’єра Британії
Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що не боротиметься за пост прем’єра Британії й радше схиляється до кандидатури Бориса Джонсона на цій посаді
Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву Воллеса.
"Я не збираюся балотуватися на пост прем’єр-міністра", - сказав він.
На думку Воллеса більшу користь для власної країни він принесе на посаді в оборонній сфері Британії, яка в нього зараз.
"Це робота, яку я виконував, і це робота, яку я збираюся виконувати й надалі", - додав він.
Разом з тим Воллес сказав, що йому потрібно розглянути, хто "визнає дуже гострі проблеми безпеки", з якими стикається Великобританія, і хто прийме рішення інвестувати в оборону.
Він сказав, що "без національної безпеки немає економічної безпеки". При цьому Воллес зазначив, що підтримає кандидатуру Бориса Джонсона на посаду прем’єр-міністра Сполученого Королівства.
- 20 жовтня, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку після 6 тижнів перебування на посаді. Її критикували за новий економічний план, який передбачав підтримку населення грошима у відповідь на зростання цін на світло й тепло у зв'язку з енергетичною війною Володимира Путіна проти Європи.
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