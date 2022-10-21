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"Схиляється" до кандидатури Джонсона: Воллес не боротиметься за пост прем’єра Британії

21 жовтня, 2022 п'ятниця
16:40
Світ Бен Воллес

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що не боротиметься за пост прем’єра Британії й радше схиляється до кандидатури Бориса Джонсона на цій посаді

Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву Воллеса.

"Я не збираюся балотуватися на пост прем’єр-міністра", - сказав він.

На думку Воллеса більшу користь для власної країни він принесе на посаді в оборонній сфері Британії, яка в нього зараз.

"Це робота, яку я виконував, і це робота, яку я збираюся виконувати й надалі", - додав він.

Разом з тим Воллес сказав, що йому потрібно розглянути, хто "визнає дуже гострі проблеми безпеки", з якими стикається Великобританія, і хто прийме рішення інвестувати в оборону.

Він сказав, що "без національної безпеки немає економічної безпеки". При цьому Воллес зазначив, що підтримає кандидатуру Бориса Джонсона на посаду прем’єр-міністра Сполученого Королівства.

  • 20 жовтня, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку після 6 тижнів перебування на посаді. Її критикували за новий економічний план, який передбачав підтримку населення грошима у відповідь на зростання цін на світло й тепло у зв'язку з енергетичною війною Володимира Путіна проти Європи.

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