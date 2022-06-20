Джонсон відновлюється після планової операції
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переніс невелику операцію, під час якої був під загальним наркозом, зараз він відновлюється
Про це повідомляє Sky News.
За словами речника Джонсона, 20 червня прем'єр прибув до медзакладу для рутинної процедури, пов’язаної з навколоносовими пазухами. Операція була запланованою.
За 4 години він повернувся до своєї резиденції.
Очікується, що 21 червня, Джонсон повернеться до виконання обов’язків. Поки віцепрем'єр-міністр Домінік Рааб прийматиме "важливі рішення".
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