Джонсон відновлюється після планової операції

Про це повідомляє Sky News.

За словами речника Джонсона, 20 червня прем'єр прибув до медзакладу для рутинної процедури, пов’язаної з навколоносовими пазухами. Операція була запланованою.

За 4 години він повернувся до своєї резиденції.

Очікується, що 21 червня, Джонсон повернеться до виконання обов’язків. Поки віцепрем'єр-міністр Домінік Рааб прийматиме "важливі рішення".