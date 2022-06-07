Про це повідомляє Reuters.

Джонсон подякував консерваторам за це рішення та назвав результат голосування переконливим і вирішальним для країни.

"Це означає, що ми, як уряд, можемо рухатися далі і зосередитися на тому, що, на мою думку, дійсно важливо для людей. Зараз ми хочемо продовжити роботу і скористатися моментом, який, на мою думку, є вирішальним, і продовжити реалізацію нашої програми", - сказав Джонсон.

Він додав, що результати голосування дають шанс об'єднати, зміцнити та вирівняти економіку Великої Британії.

Також Джонсон підкреслив, що не зацікавлений в організації дострокових виборів до парламенту.

Під час таємного голосування консерваторів Джонсон набрав 211 голосів на свою користь проти 148.

Рейтинг Бориса Джонсона впав після оприлюднення підсумків парламентської доповіді щодо вечірок на Даунінг-стріт у розпал пандемії коронавірусу за участю британського прем'єра. Було встановлено, що у травні 2020 року Джонсон відвідав вечірку, попри заборону проведення масових заходів. Сам прем'єр заявив, що вважав її робочим заходом, а згодом вибачився.

6 червня Борис Джонсон залишився на посаді після голосування своїх однопартійців про вотум довіри.

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