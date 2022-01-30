Джонсон заявив, що картина на кордоні України стає дедалі тривожнішою
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав ситуацію на українському кордоні дедалі тривожнішою через загрозу російського вторгнення
Про це Джонсон написав у twitter.
За словами глави британського уряду, він продовжує закликати Росію уникнути необачного та катастрофічного вторгнення.
"Раніше цього тижня начальники наших оборонних структур поінформували мене про ситуацію на кордоні України. Картина стає дедалі тривожнішою – я продовжую закликати Росію до переговорів і уникати необачного та катастрофічного вторгнення", - написав Джонсон.
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Нагадаємо, 20 січня Борис Джонсон заявив, що можливе вторгнення РФ в Україну стане катастрофою для всього світу, і Лондон повністю стає на захист суверенітету та територіальної цілісності України.
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