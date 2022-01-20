"Це буде катастрофа для світу": прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон про можливе вторгнення Росії в Україну
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що можливе вторгнення Російської Федерації в Україну буде катастрофічним для всього світу і Лондон повністю стає на захист суверенітету та територіальної цілісності України
Про це повідомляє Reuters.
"Не сумнівайтеся, що якщо Росія здійснить будь-яке вторгнення в Україну, будь-якого масштабу, я думаю, що це було б катастрофою не тільки для України, але й для Росії. Це було б катастрофою для світу", - сказав Джонсон.
Окрім застереження Москви від агресивних дій, прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що Лондон повністю підтримує Україну.
"Велика Британія повністю підтримує суверенітет та цілісність України", - наголосив Джонсон.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден припустив можливість нового вторгнення РФ до України та заявив, що в такому разі США збільшать кількість військ на українських кордонах. Він також заявив, що президент Росії Путін заплатить "серйозну й високу ціну" за вторгнення в Україну, але зазначив, що до "незначного вторгнення" можуть поставитися інакше.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба відреагував на слова Байдена та заявив, що немає жодної різниці між невеликим і повноцінним вторгненням в Україну.
- Президент України Володимир Зеленський також відреагував на заяву Байдена і наголосив, що "незначних агресій" і "незначних жертв" не буває.
- Також повідомлялося, що 20 січня супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові знімки скупчення російських військ біля кордонів України на полігонах у Клімовому, Єльні, Клинцях і Погоновому.
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