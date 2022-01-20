"Це буде катастрофа для світу": прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон про можливе вторгнення Росії в Україну

Про це повідомляє Reuters.



"Не сумнівайтеся, що якщо Росія здійснить будь-яке вторгнення в Україну, будь-якого масштабу, я думаю, що це було б катастрофою не тільки для України, але й для Росії. Це було б катастрофою для світу", - сказав Джонсон.



Окрім застереження Москви від агресивних дій, прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що Лондон повністю підтримує Україну.



"Велика Британія повністю підтримує суверенітет та цілісність України", - наголосив Джонсон.

Нагадаємо, президент США Джо Байден припустив можливість нового вторгнення РФ до України та заявив, що в такому разі США збільшать кількість військ на українських кордонах. Він також заявив, що президент Росії Путін заплатить "серйозну й високу ціну" за вторгнення в Україну, але зазначив, що до "незначного вторгнення" можуть поставитися інакше.

Голова МЗС Дмитро Кулеба відреагував на слова Байдена та заявив, що немає жодної різниці між невеликим і повноцінним вторгненням в Україну.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на заяву Байдена і наголосив, що "незначних агресій" і "незначних жертв" не буває.

Також повідомлялося, що 20 січня супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові знімки скупчення російських військ біля кордонів України на полігонах у Клімовому, Єльні, Клинцях і Погоновому.