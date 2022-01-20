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Головна війна з Росією "Це буде катастрофа для світу": прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон про можливе вторгнення Росії в Україну

"Це буде катастрофа для світу": прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон про можливе вторгнення Росії в Україну

20 січня, 2022 четвер
20:40
війна з Росією Борис Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що можливе вторгнення Російської Федерації в Україну буде катастрофічним для всього світу і Лондон повністю стає на захист суверенітету та територіальної цілісності України

Про це повідомляє Reuters.

"Не сумнівайтеся, що якщо Росія здійснить будь-яке вторгнення в Україну, будь-якого масштабу, я думаю, що це було б катастрофою не тільки для України, але й для Росії. Це було б катастрофою для світу", - сказав Джонсон.

Окрім застереження Москви від агресивних дій, прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що Лондон повністю підтримує Україну.

"Велика Британія повністю підтримує суверенітет та цілісність України", - наголосив Джонсон.

  • Нагадаємо, президент США Джо Байден припустив можливість нового вторгнення РФ до України та заявив, що в такому разі США збільшать кількість військ на українських кордонах. Він також заявив, що президент Росії Путін заплатить "серйозну й високу ціну" за вторгнення в Україну, але зазначив, що до "незначного вторгнення" можуть поставитися інакше.
  • Голова МЗС Дмитро Кулеба відреагував на слова Байдена та заявив, що немає жодної різниці між невеликим і повноцінним вторгненням в Україну. 
  • Президент України Володимир Зеленський також відреагував на заяву Байдена і наголосив, що "незначних агресій" і "незначних жертв" не буває.
  • Також повідомлялося, що 20 січня супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові знімки скупчення російських військ біля кордонів України на полігонах у Клімовому, Єльні, Клинцях і Погоновому.


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російська агресія
Борис Джонсон
Велика Британiя
вторгнення в Україну
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