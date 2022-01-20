Скупчення російських військ біля кордонів України: супутники Maxar зробили нові знімки полігонів РФ

Про це повідомляють Reuters та низка журналістів.



Так, на зображеннях можна побачити вантажівки, танки, БМП, САУ "Мста-С" і залізничний склад із завантаженою технікою, який, ймовірно, розвантажували у момент знімка.



Полігон Климово (Брянська область) знаходиться за 13 км від України, Клинці - за 30 км, Погонове - за 165 км.

Нагадаємо, станом на 20 січня збройні формування РФ на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей розмістили 61 одиницю військової техніки з порушенням Мінських домовленостей.