Скупчення російських військ біля кордонів України: супутники Maxar зробили нові знімки полігонів РФ
Супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові знімки скупчення російських військ біля кордонів України на полігонах у Клімовому, Єльні, Клинцях і Погоновому
Про це повідомляють Reuters та низка журналістів.
Так, на зображеннях можна побачити вантажівки, танки, БМП, САУ "Мста-С" і залізничний склад із завантаженою технікою, який, ймовірно, розвантажували у момент знімка.
Полігон Климово (Брянська область) знаходиться за 13 км від України, Клинці - за 30 км, Погонове - за 165 км.
- Нагадаємо, станом на 20 січня збройні формування РФ на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей розмістили 61 одиницю військової техніки з порушенням Мінських домовленостей.
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