Зеленський відреагував на слова Байдена щодо можливого вторгнення РФ: незначних агресій не буває

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.



"Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як президент великої держави", - йдеться у повідомленні.



Голова МЗС Дмитро Кулеба також відреагував на слова Байдена та заявив, що немає жодної різниці між невеликим і повноцінним вторгненням в Україну.



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