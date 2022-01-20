Зеленський відреагував на слова Байдена щодо можливого вторгнення РФ: незначних агресій не буває
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що "незначних агресій" і "незначних жертв" не буває
Про це Зеленський написав у своєму Twitter.
"Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як президент великої держави", - йдеться у повідомленні.
Цією заявою він відреагував на виступ президента США Джо Байдена 19 січня, коли той припустив можливість нового вторгнення РФ до України та заявив, що в такому разі США збільшать кількість військ на українських кордонах.
Однак, за його словами, країни Заходу ще не визначилися, що робити, якщо відбудеться "незначне вторгнення" в Україну.
"Все залежить від того, що Росія зробить. Одна справа, якщо це незначне вторгнення, і врешті-решт нам доведеться сперечатися щодо того, що робити і чого не робити, і таке інше. Але якщо вони справді зроблять те, на що вони здатні, це стане катастрофою для Росії", - сказав Байден.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба також відреагував на слова Байдена та заявив, що немає жодної різниці між невеликим і повноцінним вторгненням в Україну.
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