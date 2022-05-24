Джордж Сорос звинуватив Ангелу Меркель у газовій залежності Європи від Росії

Про це пише Politico.

"Залежність Європи від російського викопного палива залишається надмірною, в основному через меркантилістську політику, яку проводить колишній канцлер Ангела Меркель, – сказав Сорос у промові на полях Всесвітнього економічного форуму у вівторок увечері. - Вона уклала спеціальні угоди з Росією щодо постачання газу і зробила Китай найбільшим експортним ринком Німеччини".

Натомість Сорос, чий Фонд "Відкрите суспільство" пропагує ліберальну демократію, похвалив президентку Єврокомісії фон дер Ляйєн за те, що вона знайшла "сильний європейський голос". Він додав, що, хоча нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца було обрано продовжувати політику Меркель, він, "здається, врешті-решт робить правильні речі", - відмову від "Північного потоку-2", зростання витрат на оборону та надання зброї Україні.

Сорос у Давосі також кілька разів похвалив прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, який є "відважнішим, хоча газова залежність Італії майже така ж висока, як у Німеччини".

До слова, Джордж Сорос вважає, що вторгнення Росії до України могло стати початком третьої світової війни.

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