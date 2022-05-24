Вторгнення РФ могло стати початком третьої світової війни і наша цивілізація може не пережити її, - Сорос
Мільярдер Джордж Сорос вважає, що вторгнення Росії до України могло стати початком третьої світової війни
Про це сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише ЄП з посиланням на Reuters.
"Вторгнення могло бути початком третьої світової війни, і наша цивілізація може не пережити її. Найкращий і, мабуть, єдиний спосіб зберегти цивілізацію - якнайшвидше перемогти Путіна", - сказав Сорос.
Сорос сказав, що Путін вважає, що початок війни був помилкою і готується до переговорів про припинення вогню.
"Але перемир'я є недосяжним, тому що йому не можна довіряти. Чим слабкішим стає Путін, тим більш непередбачуваним він стає", - сказав він.
Мільярдер додав, що ЄС має розуміти, що Путін може відключити газ, на який нині припадає близько 40% потреб Європи.
"Я не можу передбачити результат, але Україна безперечно має шанси на перемогу", - сказав Сорос.
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