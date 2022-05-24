Вторгнення РФ могло стати початком третьої світової війни і наша цивілізація може не пережити її, - Сорос

Про це сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише ЄП з посиланням на Reuters.

"Вторгнення могло бути початком третьої світової війни, і наша цивілізація може не пережити її. Найкращий і, мабуть, єдиний спосіб зберегти цивілізацію - якнайшвидше перемогти Путіна", - сказав Сорос.

Сорос сказав, що Путін вважає, що початок війни був помилкою і готується до переговорів про припинення вогню.

"Але перемир'я є недосяжним, тому що йому не можна довіряти. Чим слабкішим стає Путін, тим більш непередбачуваним він стає", - сказав він.

Мільярдер додав, що ЄС має розуміти, що Путін може відключити газ, на який нині припадає близько 40% потреб Європи.

"Я не можу передбачити результат, але Україна безперечно має шанси на перемогу", - сказав Сорос.