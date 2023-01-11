Джошуа до повернення на ринг готуватиме тренер абсолютного чемпіона світу
Британський боксер Ентоні Джошуа розпочав співпрацю з тренером абсолютного чемпіона світу в першій середній вазі американця Джермелла Чарло - Дерріком Джеймсом
Про це повідомляє No Smoke Boxing.
Британець припинив співпрацю з Робертом Гарсією, який готував його до реваншу з Олександром Усиком, в якому Ентоні Джошуа поступився українцю за очками.
До повернення на ринг колишнього чемпіона світу в надважкій вазі готуватиме Деррік Джеймс. Під його керівництвом британець готуватиметься до наступного бою в США.
Джеймс є тренером чемпіон світу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради) в напівсередній вазі (до 66,7 кг) американця Еррола Спенса та Джермелла Чарло зі США, який є володарем звання абсолютного чемпіона світу в першій середній вазі (до 69,85 кг)
Деррік Джеймс претендує на звання найкращого тренера 2022 року за версією журналу The Ring.
Ентоні Джошуа у двох попередніх поєдинках програв Олександру Усику. У жовтні 2021 року українець відібрав у нього титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF та WBA. У серпні 2022 року Джошуа програв Усику у реванші.
- 10 січня стало відомо, що Ентоні Джошуа проведе наступний поєдинок проти австралійця Демсі Маккіна.
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