Про це повідомляє Daily Mail.

Інформацію про те, що наступним суперником Джошуа стане його колишній спаринг-партнер, підтвердили одразу двоє авторитетних інсайдерів - Адам Кеттерал та Гарет Девіс.

Демсі Маккін виграв усі 22 поєдинки на професійному ринзі. Наразі він займає 10-те місце у рейтингу WBO (Всесвітньої боксерської організації) та йде 11-м у класифікації IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ентоні Джошуа у двох попередніх поєдинках програв Олександру Усику. У жовтні 2021 року українець відібрав у нього титули WBO, IBF та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). У серпні 2022 року Джошуа програв Усику й у реванші.

12 грудня 2022 року повідомлялося, що Ентоні Джошуа проведе перший бій після поразки від Олександра Усика навесні 2023 року.

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