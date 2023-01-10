Джошуа здивував вибором суперника після двох поразок від Усика
Британський боксер Ентоні Джошуа проведе наступний поєдинок проти австралійця Демсі Маккіна
Про це повідомляє Daily Mail.
Інформацію про те, що наступним суперником Джошуа стане його колишній спаринг-партнер, підтвердили одразу двоє авторитетних інсайдерів - Адам Кеттерал та Гарет Девіс.
Демсі Маккін виграв усі 22 поєдинки на професійному ринзі. Наразі він займає 10-те місце у рейтингу WBO (Всесвітньої боксерської організації) та йде 11-м у класифікації IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Ентоні Джошуа у двох попередніх поєдинках програв Олександру Усику. У жовтні 2021 року українець відібрав у нього титули WBO, IBF та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). У серпні 2022 року Джошуа програв Усику й у реванші.
- 12 грудня 2022 року повідомлялося, що Ентоні Джошуа проведе перший бій після поразки від Олександра Усика навесні 2023 року.
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